В Forbes назвали возможное размещение ракет «Кинжал» под Калининградом сигналом для НАТО

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Журналист Forbes Себастьен Роблин выразил мнение, что возможное размещение ракет «Кинжал» под Калининградом, вероятно, было задумано как преднамеренное предупреждение для НАТО.
В Forbes назвали возможное размещение ракет «Кинжал» под Калининградом сигналом для НАТО
  • РИА Новости

В материале Forbes говорится, что на появившемся в сети видео показана посадка под Калининградом якобы российского самолёта МиГ-31К, на борту которого могла находиться похожая на «Кинжал» ракета.

В декабре сообщалось, что первый авиационный полк истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» сформирован в Воздушно-космических силах России. Об этом заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.

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