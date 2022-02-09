В Forbes назвали возможное размещение ракет «Кинжал» под Калининградом сигналом для НАТО

Журналист Forbes Себастьен Роблин выразил мнение, что возможное размещение ракет «Кинжал» под Калининградом, вероятно, было задумано как преднамеренное предупреждение для НАТО.

В материале Forbes говорится, что на появившемся в сети видео показана посадка под Калининградом якобы российского самолёта МиГ-31К, на борту которого могла находиться похожая на «Кинжал» ракета.

В декабре сообщалось, что первый авиационный полк истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» сформирован в Воздушно-космических силах России. Об этом заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.