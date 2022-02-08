Супруга Бута заявила о непредоставлении россиянину врача в тюрьме США

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Администрация федеральной тюрьмы Мэрион в американском штате Иллинойс не предоставляет отбывающему там срок россиянину Виктору Буту врача в течение трёх месяцев, несмотря на запросы посольства.
Супруга Бута заявила о непредоставлении россиянину врача в тюрьме США
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  • © Chumsak Kanoknan

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на жену россиянина Аллу Бут.

«Во время разговора в позапрошлый четверг Виктор сказал, что в плане здоровья он в порядке, за исключением какой-то кожной инфекции, на которую он жалуется уже три месяца... Все попытки попасть на приём к врачу за три месяца были тщетны»,— сказала Бут.

Она также заявила, что посольство России неоднократно предпринимало попытки добиться того, чтобы россиянина показали врачу, но не получило ответов на запросы.

При этом россиянину говорят ждать, когда появится возможность показать его специалисту.

Ранее сообщалось, что Виктор Бут больше недели не может связаться с семьёй из-за ограничений, действующих в тюрьмах США.

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