Ульянов: российские представители четыре раза спасали от провала переговоры по СПВД
- Gettyimages.ru
«Могу подтвердить, в принципе, то, что в минувшем году раза четыре в очень острых ситуациях — когда события развивались «за кадром», вне поля зрения прессы — мы предотвращали очень опасное развитие событий», — заявил он в интервью газете «Коммерсантъ».
Ульянов добавил, что работа российских представителей помогла избежать «неконтролируемой эскалации с непредсказуемыми последствиями».
На переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) есть подвижки, стороны не готовят «страховочных» сценариев на случай провала.
Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.