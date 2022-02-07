Макрон заявил Путину о важности украинского вопроса

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о важности украинского вопроса — французский лидер намерен обсудить его с российским коллегой Владимиром Путиным.
Макрон заявил Путину о важности украинского вопроса
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

По словам Макрона, сегодняшний разговор может стать началом пути к деэскалации.

«Мы знаем украинский вопрос, о котором ты напомнил, какой он важный... Я рад, что я смогу глубоко обсудить эти вопросы и мы сможем найти коллективный полезный ответ для России и для всей Европы», — цитирует президента Франции РИА Новости.

Он подчеркнул, что полезный ответ — тот, который позволяет избежать военного конфликта, выстроить стабильность и доверие для всех.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на встрече с французским коллегой, что накопилось много вопросов, которые нужно обсуждать в прямом формате.

Он при этом добавил, что всё-таки за эти годы контакты никогда не прерывались.

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