Макрон заявил Путину о важности украинского вопроса
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По словам Макрона, сегодняшний разговор может стать началом пути к деэскалации.
«Мы знаем украинский вопрос, о котором ты напомнил, какой он важный... Я рад, что я смогу глубоко обсудить эти вопросы и мы сможем найти коллективный полезный ответ для России и для всей Европы», — цитирует президента Франции РИА Новости.
Он подчеркнул, что полезный ответ — тот, который позволяет избежать военного конфликта, выстроить стабильность и доверие для всех.
Ранее президент России Владимир Путин заявил на встрече с французским коллегой, что накопилось много вопросов, которые нужно обсуждать в прямом формате.
Он при этом добавил, что всё-таки за эти годы контакты никогда не прерывались.