Макрон заявил Путину о важности украинского вопроса

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о важности украинского вопроса — французский лидер намерен обсудить его с российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам Макрона, сегодняшний разговор может стать началом пути к деэскалации.

«Мы знаем украинский вопрос, о котором ты напомнил, какой он важный... Я рад, что я смогу глубоко обсудить эти вопросы и мы сможем найти коллективный полезный ответ для России и для всей Европы», — цитирует президента Франции РИА Новости.

Он подчеркнул, что полезный ответ — тот, который позволяет избежать военного конфликта, выстроить стабильность и доверие для всех.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на встрече с французским коллегой, что накопилось много вопросов, которые нужно обсуждать в прямом формате.

Он при этом добавил, что всё-таки за эти годы контакты никогда не прерывались.