Зампостпреда России Полянский: многие из санкционных режимов СБ ООН утратили актуальность

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что многие из санкционных режимов СБ ООН сегодня не соответствуют фактической обстановке.
Зампостпреда России Полянский: многие из санкционных режимов СБ ООН утратили актуальность
  • AP

«Международные санкции должны отражать положение дел «на земле» и служить политическому процессу, а санкционные режимы — подвергаться регулярному обзору и модифицироваться вплоть до полной отмены», — цитирует РИА Новости Полянского.

Он отметил, что, по оценкам российской стороны, многие из действующих сегодня санкционных режимов Совета Безопасности уже не соответствуют фактической обстановке, мешают планам национальных правительств в сферах государственного строительства и социально-экономического развития.

В сентябре 2020 года сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон подверг критике Совет Безопасности ООН. По его словам, СБ больше не принимает «полезных решений». Он выразил мнение, что формат международного сотрудничества нуждается в пересмотре.

Подробнее — в материале RT.

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