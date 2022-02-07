Глава МИД Швеции Линде обсудит в ходе визита в Лондон ситуацию на Украине

Короткая ссылка
Глава МИД Швеции Анн Линде в ходе визита в Лондон 7—8 февраля намерена обсудить с британской коллегой Лиз Трасс ситуацию на Украине и действия России.
Глава МИД Швеции Линде обсудит в ходе визита в Лондон ситуацию на Украине
  • ©Dursun Aydemir/Anadolu Agency
  • Gettyimages.ru

«Министры иностранных дел обсудят действия России и ситуацию на Украине и вокруг неё, а также углублённое сотрудничество между Швецией и Соединённым Королевством по другим вопросам», — приводит ТАСС сообщение канцелярии.

В конце января главы МИД Украины и Швеции Дмитрий Кулеба и Анн Линде обсудили санкции против России.

Линде заверила Кулебу в поддержке реализации пакета мер по «сдерживанию России».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить