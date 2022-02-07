Глава МИД Швеции Линде обсудит в ходе визита в Лондон ситуацию на Украине
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«Министры иностранных дел обсудят действия России и ситуацию на Украине и вокруг неё, а также углублённое сотрудничество между Швецией и Соединённым Королевством по другим вопросам», — приводит ТАСС сообщение канцелярии.
В конце января главы МИД Украины и Швеции Дмитрий Кулеба и Анн Линде обсудили санкции против России.
Линде заверила Кулебу в поддержке реализации пакета мер по «сдерживанию России».