Канцлер Германии Шольц объяснил решение о передаче Украине 5 тысяч касок
«Украина обратилась с просьбой прислать каски, и мы ответили на эту просьбу», — заявил он.
Шольц также добавил, что имеются существенные экспортные ограничения при поставке вооружений в кризисные регионы.
«Существует длительная преемственность немецких экспортных ограничений на оружие, чем занималось предыдущее правительство», — подчеркнул он.
Ранее министр обороны Германии Кристин Ламбрехт объявила, что страна поставит Украине 5 тыс. военных защитных касок.
В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал решение Германии о передаче Украине 5 тыс. касок «досадным».