Канцлер Германии Шольц объяснил решение о передаче Украине 5 тысяч касок

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете The Washington Post рассказал, что Германия направила Украине 5 тыс. касок по просьбе Киева, в то время как в вопросе возможных поставок оружия играют важную роль жёсткие экспортные ограничения.

«Украина обратилась с просьбой прислать каски, и мы ответили на эту просьбу», — заявил он.

Шольц также добавил, что имеются существенные экспортные ограничения при поставке вооружений в кризисные регионы.

«Существует длительная преемственность немецких экспортных ограничений на оружие, чем занималось предыдущее правительство», — подчеркнул он.

Ранее министр обороны Германии Кристин Ламбрехт объявила, что страна поставит Украине 5 тыс. военных защитных касок.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал решение Германии о передаче Украине 5 тыс. касок «досадным».

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