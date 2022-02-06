Замглавы Минфина США Адейемо сообщил о подготовке к наплыву беженцев с Украины

Власти США принимают необходимые меры по подготовке к кризису, который может спровоцировать наплыв беженцев с Украины в другие страны, заявил замглавы Минфина Соединённых Штатов Адевале Адейемо в эфире CBS.

«Мы очень тесно сотрудничаем с нашими союзниками в Европе... предпринимаем шаги, чтобы подготовиться к потенциальному кризису с беженцами. Но ключевой выбор за президентом Путиным», — цитирует его ТАСС.

По словам замглавы Минфина США, российский президент может выбрать путь дипломатии или «принять последствия вторжения».

Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли заявил, что на фоне обострения ситуации вокруг Украины Штаты готовятся к кризису беженцев и миграционному кризису.