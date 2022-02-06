Замглавы Минфина США Адейемо сообщил о подготовке к наплыву беженцев с Украины

Короткая ссылка
Власти США принимают необходимые меры по подготовке к кризису, который может спровоцировать наплыв беженцев с Украины в другие страны, заявил замглавы Минфина Соединённых Штатов Адевале Адейемо в эфире CBS.
Замглавы Минфина США Адейемо сообщил о подготовке к наплыву беженцев с Украины
  • РИА Новости

«Мы очень тесно сотрудничаем с нашими союзниками в Европе... предпринимаем шаги, чтобы подготовиться к потенциальному кризису с беженцами. Но ключевой выбор за президентом Путиным», — цитирует его ТАСС.

По словам замглавы Минфина США, российский президент может выбрать путь дипломатии или «принять последствия вторжения».

Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли заявил, что на фоне обострения ситуации вокруг Украины Штаты готовятся к кризису беженцев и миграционному кризису.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить