Макрон и Джонсон обсудили укрепление восточных рубежей НАТО

Короткая ссылка
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили работу по укреплению восточных рубежей НАТО.
Макрон и Джонсон обсудили укрепление восточных рубежей НАТО
  • ©Alastair Grant - Pool/Getty Images

«Премьер-министр и президент подчеркнули, что НАТО должно сохранять единство перед лицом российской агрессии», — цитирует ТАСС заявление британской канцелярии по итогам телефонной беседы лидеров.

Джонсон и Макрон обсудили работу по укреплению восточных рубежей альянса.

Они также договорились продолжать совместную работу по подготовке пакета санкций на случай «дальнейшего вторжения России на Украину».

Ранее стало известно, что Макрон намерен посетить на следующей неделе Россию и Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить