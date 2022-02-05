Макрон и Джонсон обсудили укрепление восточных рубежей НАТО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили работу по укреплению восточных рубежей НАТО.

«Премьер-министр и президент подчеркнули, что НАТО должно сохранять единство перед лицом российской агрессии», — цитирует ТАСС заявление британской канцелярии по итогам телефонной беседы лидеров.

Джонсон и Макрон обсудили работу по укреплению восточных рубежей альянса.

Они также договорились продолжать совместную работу по подготовке пакета санкций на случай «дальнейшего вторжения России на Украину».

Ранее стало известно, что Макрон намерен посетить на следующей неделе Россию и Украину.