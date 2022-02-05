RPP: семь человек погибли в результате крушения самолёта в Перу

В результате крушения самолёта в долине Наска в Перу погибли семь человек.

«Самолет разбился в районе Майоро во время тура по долине Наска. По данным полиции, на борту самолёта находились пять туристов и два члена экипажа», — сообщает радио RPP.

По информации Министерства транспорта, в числе погибших двое граждан Чили и трое — Нидерландов.

В декабре сообщалось о крушении частного самолёта Gulfstream GIVSP в аэропорту Сан-Доминго в Доминикане. Семь пассажиров и два пилота погибли.