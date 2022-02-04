МИД: зданию посольства России на Филиппинах при пожаре нанесён значительный ущерб
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел России.
В результате произошедшего никто не пострадал. Сотрудников посольства и членов их семей, находившихся в здании, эвакуировали.
«Во взаимодействии с филиппинскими экстренными службами основной очаг возгорания был оперативно ликвидирован», — заявили в МИД.
Отмечается, что в ближайшее время работы по тушению пожара завершат.
Ранее ситуационно-кризисный центр российского МИД сообщил о пожаре в посольстве России на Филиппинах.