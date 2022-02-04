Пользователи в разных странах мира сообщили о сбое в работе WhatsApp

Короткая ссылка
Пользователи мессенджера WhatsApp в разных странах мира пожаловались на сбои в работе приложения. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Пользователи в разных странах мира сообщили о сбое в работе WhatsApp
  • © Thiago Prudencio / SOPA Images/S
  • Legion-Media

Как отмечается, 77% жалоб пользователей WhatsApp связаны с отправкой сообщений, 16 % испытывают трудности в работе приложения, ещё 19% не могут авторизоваться.

Ранее российские пользователи сообщили о сбоях в работе Google и YouTube. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить