Пользователи в разных странах мира сообщили о сбое в работе WhatsApp

Пользователи мессенджера WhatsApp в разных странах мира пожаловались на сбои в работе приложения. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Как отмечается, 77% жалоб пользователей WhatsApp связаны с отправкой сообщений, 16 % испытывают трудности в работе приложения, ещё 19% не могут авторизоваться.

Ранее российские пользователи сообщили о сбоях в работе Google и YouTube.