Пользователи в разных странах мира сообщили о сбое в работе WhatsApp
Пользователи мессенджера WhatsApp в разных странах мира пожаловались на сбои в работе приложения. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
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- Legion-Media
Как отмечается, 77% жалоб пользователей WhatsApp связаны с отправкой сообщений, 16 % испытывают трудности в работе приложения, ещё 19% не могут авторизоваться.
Ранее российские пользователи сообщили о сбоях в работе Google и YouTube.
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