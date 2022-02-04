Генсек НАТО Столтенберг вернётся в Норвегию после вступления преемника в должность

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг вернётся в Норвегию после того, как его преемник на посту главы альянса вступит в должность.
Генсек НАТО Столтенберг вернётся в Норвегию после вступления преемника в должность
  • ©Andreas Gora - Pool / Getty Images

«Как ранее заявлял Столтенберг, он вернётся в Норвегию после того, как его преемник на посту генерального секретаря вступит в должность», — цитирует РИА Новости пресс-службу альянса.

Ранее стало известно, что Столтенберга выбрали новым главой Центробанка Норвегии.

Сообщается, что новым генеральным секретарём НАТО могут стать экс-премьер Британии Тереза Мэй, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Эстонии Кая Каллас или президент Румынии Клаус Йоханнис, а также бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

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