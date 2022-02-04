Президент Бразилии Болсонару анонсировал перемены в правительстве
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«31 марта будет большим днём, одновременно уйдут 11 (министров. — RT) и 11 придут. Я сообщу об этом через Официальный вестник Союза», — цитирует президента Бразилии Жаира Болсонару издание Correio Braziliense.
Экс-губернатор бразильского штата Сеара Сиру Гомеш из Демократической рабочей партии (PDT) ранее выдвинул свою кандидатуру на пост президента.
Таким образом, Гомеш стал первым официальным кандидатом на пост президента.