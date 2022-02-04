В Госдепартаменте приветствовали соглашение о БПЛА между Украиной и Турцией

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что соглашение о расширении производства турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине усиливает стабильность в регионе.
В Госдепартаменте приветствовали соглашение о БПЛА между Украиной и Турцией
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Сотрудничество в сфере обороны между таким союзником по НАТО, как Турция, и Украиной, мы думаем, усиливает региональную стабильность и возможности Украины защищать себя», — цитирует Прайса ТАСС.

Он подчеркнул, что власти США поощряют предоставление союзниками и партнёрами помощи Украине в сфере безопасности.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция подписали соглашение, расширяющее производство беспилотников Bayraktar на украинской территории.

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