В Госдепартаменте приветствовали соглашение о БПЛА между Украиной и Турцией
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«Сотрудничество в сфере обороны между таким союзником по НАТО, как Турция, и Украиной, мы думаем, усиливает региональную стабильность и возможности Украины защищать себя», — цитирует Прайса ТАСС.
Он подчеркнул, что власти США поощряют предоставление союзниками и партнёрами помощи Украине в сфере безопасности.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция подписали соглашение, расширяющее производство беспилотников Bayraktar на украинской территории.