В Госдепартаменте приветствовали соглашение о БПЛА между Украиной и Турцией

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что соглашение о расширении производства турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине усиливает стабильность в регионе.

«Сотрудничество в сфере обороны между таким союзником по НАТО, как Турция, и Украиной, мы думаем, усиливает региональную стабильность и возможности Украины защищать себя», — цитирует Прайса ТАСС.

Он подчеркнул, что власти США поощряют предоставление союзниками и партнёрами помощи Украине в сфере безопасности.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция подписали соглашение, расширяющее производство беспилотников Bayraktar на украинской территории.