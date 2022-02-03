Замглавы МИД Турции посетит Москву с визитом 4 февраля
- РИА Новости
«Заместитель министра иностранных дел Фарук Каймакджи проведёт консультации со своими российскими коллегами по Организации черноморского экономического сотрудничества, международным экономическим институтам, Европе и региональным вопросам в Москве 4 февраля 2022 года», — говорится в заявлении на сайте МИД Турции.
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что российский лидер Владимир Путин посетит Турцию с визитом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин и Эрдоган проговаривали разные варианты дат встречи.