Замглавы МИД Турции посетит Москву с визитом 4 февраля

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Заместитель министра иностранных дел Турции Фарук Каймакджи 4 февраля посетит Москву для консультаций с российскими коллегами в рамках Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).
Замглавы МИД Турции посетит Москву с визитом 4 февраля
  • РИА Новости

«Заместитель министра иностранных дел Фарук Каймакджи проведёт консультации со своими российскими коллегами по Организации черноморского экономического сотрудничества, международным экономическим институтам, Европе и региональным вопросам в Москве 4 февраля 2022 года», — говорится в заявлении на сайте МИД Турции.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что российский лидер Владимир Путин посетит Турцию с визитом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин и Эрдоган проговаривали разные варианты дат встречи.

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