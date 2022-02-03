В ООН призвали к деэскалации на фоне переброски военных США в Европу

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к деэскалации и решению разногласий путём дипломатии на фоне сообщений о переброске американских военных в Европу.

«Наш комментарий прежний — Генсек ООН призывает все стороны разрешать разногласия посредством диалога и призывает к деэскалации, и мы продолжим к этому призывать», — приводит РИА Новости слова заместителя официального представителя Генсека ООН Фархана Хака.

Ранее Пентагон объявил, что Соединённые Штаты отправляют дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию. В военном ведомстве подчеркнули, что развёртывание дополнительных сил в Восточной Европе носит временный характер, а мера призвана «усилить оборону союзников».

В Минобороны США также отметили, что готовящиеся к переброске в Европу американские военнослужащие не будут участвовать в военных действиях на Украине.