В ООН призвали к деэскалации на фоне переброски военных США в Европу
- AP
«Наш комментарий прежний — Генсек ООН призывает все стороны разрешать разногласия посредством диалога и призывает к деэскалации, и мы продолжим к этому призывать», — приводит РИА Новости слова заместителя официального представителя Генсека ООН Фархана Хака.
Ранее Пентагон объявил, что Соединённые Штаты отправляют дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию. В военном ведомстве подчеркнули, что развёртывание дополнительных сил в Восточной Европе носит временный характер, а мера призвана «усилить оборону союзников».
В Минобороны США также отметили, что готовящиеся к переброске в Европу американские военнослужащие не будут участвовать в военных действиях на Украине.