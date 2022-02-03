Пентагон заявил об успешном проведении контртеррористической операции в Сирии

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Подразделения Сил специальных операций США успешно провели контртеррористическую миссию на северо-западе Сирии, говорится в заявлении официального представителя Пентагона Джона Кирби.
Пентагон заявил об успешном проведении контртеррористической операции в Сирии
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«Силы специальных операций США под контролем Центрального командования провели сегодня вечером (2 февраля. — RT) контртеррористическую миссию на северо-западе Сирии. Она прошла успешно», — говорится в сообщении.

Американская сторона не понесла потерь, уточнил Кирби.

Подробности операции не приводятся, они станут известны ​​по мере поступления информации.

Ранее в Минобороны Турции сообщили о гибели военнослужащего в провинции Ширнак на границе с Сирией в результате миномётного обстрела.

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