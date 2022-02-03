CNN: Байден заявил, что сообщал Путину о планах перебросить войска в Европу
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«Байден сказал мне, что его решение перебросить войска «полностью соответствует» тому, что он говорил Владимиру Путину с самого начала», — написала Коллинз в Twitter.
По её словам, американский лидер заявил, что США продолжат «поддерживать союзников по НАТО в Восточной Европе».
Ранее Пентагон объявил, что Соединённые Штаты отправляют дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию. В военном ведомстве подчеркнули, что развёртывание дополнительных сил в Восточной Европе носит временный характер, а мера призвана «усилить оборону союзников».
В Минобороны США также отметили, что готовящиеся к переброске в Европу американские военнослужащие не будут участвовать в военных действиях на Украине.