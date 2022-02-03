CNN: Байден заявил, что сообщал Путину о планах перебросить войска в Европу

Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что решение о переброске сил США в Европу полностью соответствует тому, о чём он ранее говорил российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщила журналист CNN Кейтлен Коллинз.

«Байден сказал мне, что его решение перебросить войска «полностью соответствует» тому, что он говорил Владимиру Путину с самого начала», — написала Коллинз в Twitter.

По её словам, американский лидер заявил, что США продолжат «поддерживать союзников по НАТО в Восточной Европе».

Ранее Пентагон объявил, что Соединённые Штаты отправляют дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию. В военном ведомстве подчеркнули, что развёртывание дополнительных сил в Восточной Европе носит временный характер, а мера призвана «усилить оборону союзников».

В Минобороны США также отметили, что готовящиеся к переброске в Европу американские военнослужащие не будут участвовать в военных действиях на Украине.