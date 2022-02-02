В Лондоне сообщили, что Джонсон и Путин выступили против обострения ситуации на Украине
- РИА Новости
«Лидеры согласились с тем, что обострение (ситуации. — RT) не отвечает ничьим интересам», — говорится в заявлении канцелярии британского премьера.
Джонсон отметил важность диалога и дипломатии, а также необходимость включить Украину в переговоры.
«Он подчеркнул необходимость найти такой путь вперёд, который будет предполагать уважение территориальной целостности Украины и её права на самооборону», — сообщается в тексте заявления.
Ранее Путин провёл телефонный разговор с Джонсоном, в ходе которого они обменялись мнениями о внутриукраинском конфликте, а также о предложениях Москвы по предоставлению гарантий безопасности.
В рамках разговора Путин рассказал Джонсону о хроническом саботаже Киевом Минских соглашений.