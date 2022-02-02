В Лондоне сообщили, что Джонсон и Путин выступили против обострения ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин и британский премьер-министр Борис Джонсон согласились во время телефонного разговора, что ухудшение ситуации на Украине не соответствует ничьим интересам.

«Лидеры согласились с тем, что обострение (ситуации. — RT) не отвечает ничьим интересам», — говорится в заявлении канцелярии британского премьера.

Джонсон отметил важность диалога и дипломатии, а также необходимость включить Украину в переговоры.

«Он подчеркнул необходимость найти такой путь вперёд, который будет предполагать уважение территориальной целостности Украины и её права на самооборону», — сообщается в тексте заявления.

Ранее Путин провёл телефонный разговор с Джонсоном, в ходе которого они обменялись мнениями о внутриукраинском конфликте, а также о предложениях Москвы по предоставлению гарантий безопасности.

В рамках разговора Путин рассказал Джонсону о хроническом саботаже Киевом Минских соглашений.