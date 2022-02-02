Столтенберг допустил появление дополнительных боевых групп в юго-восточной части НАТО

НАТО рассматривает возможность развёртывания дополнительных боевых групп в юго-восточной части альянса, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг. Он также отметил, что усиление альянса на восточном направлении носит «оборонительный и пропорциональный» характер.

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Заявление альянса приводит РИА Новости. «Мы повысили готовность сил реагирования НАТО и рассматриваем возможность развёртывания дополнительных боевых групп в юго-восточной части НАТО», — говорится в сообщении. Ранее Пентагон объявил, что Соединённые Штаты отправляют дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию. В военном ведомстве подчеркнули, что развёртывание дополнительных сил в Восточной Европе носит временный характер, данная мера призвана «усилить оборону союзников».