Столтенберг допустил появление дополнительных боевых групп в юго-восточной части НАТО
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Заявление альянса приводит РИА Новости.
«Мы повысили готовность сил реагирования НАТО и рассматриваем возможность развёртывания дополнительных боевых групп в юго-восточной части НАТО», — говорится в сообщении.
Ранее Пентагон объявил, что Соединённые Штаты отправляют дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию.
В военном ведомстве подчеркнули, что развёртывание дополнительных сил в Восточной Европе носит временный характер, данная мера призвана «усилить оборону союзников».