FP: постпред США в ООН Томас-Гринфилд попыталась отговорить Гутерреша ехать на ОИ в Пекин

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Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд попыталась отговорить Генсека всемирной организации Антониу Гутерреша от его поездки на Олимпиаду в Пекин. Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на источники
FP: постпред США в ООН Томас-Гринфилд попыталась отговорить Гутерреша ехать на ОИ в Пекин
  • ©Jeff J Mitchell/Getty Images

«Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд приватно отговаривала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша от присутствия на Олимпийских играх в Пекине, но, когда он ясно дал понять, что намерен ехать, она попросила его хотя бы выразить озабоченность по поводу ситуации с правами человека в Китае», — пишет издание.

Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак в беседе с РИА Новости отметил, что Гутерреш считает Олимпийские игры «важным выражением единства, взаимного уважения и сотрудничества между различными культурами, религиями и этническими группами».

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.

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