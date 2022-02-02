В Пентагоне сочли возможным избежать конфликта вокруг Украины

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что избежать риска военного конфликта в ситуации вокруг Украины возможно.

«Мы не считаем, что конфликт неизбежен», — приводит ТАСС заявление Кирби.

По его словам, Минобороны США продолжит поддерживать дипломатические усилия, инициируемые Белым домом и Госдепом в целях достижения урегулирования ситуации.

«Мы примем все разумные меры для обеспечения нашей собственной безопасности и безопасности наших союзников», — пояснил Кирби.

Ранее Пентагон объявил, что Соединённые Штаты отправляют дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию. В военном ведомстве подчеркнули, что развёртывание дополнительных сил в Восточной Европе носит временный характер, а мера призвана «усилить оборону союзников».