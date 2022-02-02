Франция приняла к сведению письмо Сергея Лаврова о неделимости безопасности
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Франция приняла к сведению письмо министра иностранных дел России», — заявил представитель французского МИД на брифинге.
Также Париж принял к сведению «элементы оценки, данные президентом Путиным».
Страна намерена «продолжить диалог, подпитываемый предложениями, сформулированными и переданными России 26 января».
Накануне Министерство иностранных дел России опубликовало письмо главы ведомства Сергея Лаврова его коллегам из США, Канады и ряда европейских стран по поводу неделимости безопасности.
Как подчеркнули в Москве, МИД ожидает оперативной реакции на послание.
В послании министр заявляет о желании получить чёткий ответ на вопрос о том, как партнёры России понимают своё обязательство не укреплять собственную безопасность за счёт безопасности других государств.
Также российская сторона предлагает в случае отказа других стран от данного обязательства чётко сообщить об этом.