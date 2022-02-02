Франция приняла к сведению письмо Сергея Лаврова о неделимости безопасности

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Франция приняла к сведению письмо российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о неделимости безопасности. Париж продолжит диалог с Москвой по сформулированным ранее НАТО и США предложениям.
Франция приняла к сведению письмо Сергея Лаврова о неделимости безопасности
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Об этом сообщает РИА Новости.

«Франция приняла к сведению письмо министра иностранных дел России», — заявил представитель французского МИД на брифинге.

Также Париж принял к сведению «элементы оценки, данные президентом Путиным».

Страна намерена «продолжить диалог, подпитываемый предложениями, сформулированными и переданными России 26 января».

Накануне Министерство иностранных дел России опубликовало письмо главы ведомства Сергея Лаврова его коллегам из США, Канады и ряда европейских стран по поводу неделимости безопасности.

Как подчеркнули в Москве, МИД ожидает оперативной реакции на послание.

В послании министр заявляет о желании получить чёткий ответ на вопрос о том, как партнёры России понимают своё обязательство не укреплять собственную безопасность за счёт безопасности других государств.

Также российская сторона предлагает в случае отказа других стран от данного обязательства чётко сообщить об этом.

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