В Германии за сутки выявили 162 тысячи случаев коронавируса
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Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.
Всего с начала пандемии COVID-19 подтвердили у 9 978 146 жителей ФРГ.
За сутки от последствий коронавируса умерли 188 пациентов, общее число летальных исходов достигло 117 974.
Бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».