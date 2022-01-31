Евросоюз перечислит Украине €600 млн в рамках помощи без предварительных условий

Короткая ссылка
Евросоюз перечислит Украине первую часть макрофинансовой помощи в размере €600 млн без предварительных условий, сообщила пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского.
Евросоюз перечислит Украине €600 млн в рамках помощи без предварительных условий
  • AFP
  • © Aris Oikonomou

«Стороны договорились, что первый транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн будет выплачен без дополнительных условий сразу после завершения всех необходимых процедур», — сообщил офис президента.

Ранее Европейская комиссия анонсировала новый пакет финансовой поддержки Украины в размере €1,2 млрд. Он будет состоять из экстренного кредита и грантов.

По словам замглавы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, 1 февраля Евросоюз одобрит новый пакет макрофинансовой помощи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить