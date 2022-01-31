Евросоюз перечислит Украине €600 млн в рамках помощи без предварительных условий
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«Стороны договорились, что первый транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн будет выплачен без дополнительных условий сразу после завершения всех необходимых процедур», — сообщил офис президента.
Ранее Европейская комиссия анонсировала новый пакет финансовой поддержки Украины в размере €1,2 млрд. Он будет состоять из экстренного кредита и грантов.
По словам замглавы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, 1 февраля Евросоюз одобрит новый пакет макрофинансовой помощи.