Евросоюз перечислит Украине €600 млн в рамках помощи без предварительных условий

Евросоюз перечислит Украине первую часть макрофинансовой помощи в размере €600 млн без предварительных условий, сообщила пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского.

«Стороны договорились, что первый транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн будет выплачен без дополнительных условий сразу после завершения всех необходимых процедур», — сообщил офис президента.

Ранее Европейская комиссия анонсировала новый пакет финансовой поддержки Украины в размере €1,2 млрд. Он будет состоять из экстренного кредита и грантов.

По словам замглавы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, 1 февраля Евросоюз одобрит новый пакет макрофинансовой помощи.