Россия передала в МИД Австрии послание Лаврова о европейской безопасности

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что российская сторона передала в австрийский МИД послание главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова на тему европейской безопасности.

«В ходе личной встречи передали коллегам в МИД Австрии послание С. Лаврова на имя А. Шалленберга с обстоятельным изложением наших принципиальных подходов к фундаментальному для всей европейской архитектуры безопасности принципу обеспечения равной и неделимой безопасности», — цитирует ТАСС Любинского.

По его словам, российская сторона ожидает от австрийских партнёров оперативной реакции.

Ранее австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что одной из причин роста цен на газ в Европе, в частности в Австрии, является ситуация вокруг Украины.