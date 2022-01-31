Политолог Светов объяснил решение Польши передать Украине оборонительное вооружение

Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT решение властей Польши отправить на Украину оборонительное вооружение.

«Эксперты говорят, что под шумок помощи Украине Польша и ряд других членов НАТО сбывают устаревшее военное снаряжение в надежде на то, что потом можно просить у американцев и НАТО поставок новейшего оборудования. Дескать, мы помогли, поиздержались, вы нам давайте чего-нибудь новенькое», — пояснил Светов.

Ранее глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох заявил, что власти Польши приняли решение отправить на Украину оборонительное вооружение.

Солох добавил, что Варшава готова передать Киеву «несколько десятков тысяч штук боеприпасов».