NYP: «Мисс США — 2019» Чесли Крист покончила с собой в Нью-Йорке

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Победительница конкурса «Мисс США — 2019» Чесли Крист совершила суицид в центре Нью-Йорка.

Как сообщает New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах, тело девушки обнаружили на улице рядом с домом, где она жила. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Чесли Крист оставила предсмертную записку, в которой попросила передать всё своё имущество матери. О мотивах поступка девушки в записке не сообщалось.

Ранее стало известно о суициде начальника Департамента полиции Жамбылской области Казахстана Жаната Сулейменова.

Причины произошедшего устанавливаются. 

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