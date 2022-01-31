NYP: «Мисс США — 2019» Чесли Крист покончила с собой в Нью-Йорке

Победительница конкурса «Мисс США — 2019» Чесли Крист совершила суицид в центре Нью-Йорка.

Как сообщает New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах, тело девушки обнаружили на улице рядом с домом, где она жила. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Чесли Крист оставила предсмертную записку, в которой попросила передать всё своё имущество матери. О мотивах поступка девушки в записке не сообщалось.

Ранее стало известно о суициде начальника Департамента полиции Жамбылской области Казахстана Жаната Сулейменова.

Причины произошедшего устанавливаются.