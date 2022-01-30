В Британии около 16 тысяч человек остались без электричества из-за шторма
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«Наши команды добиваются значительных успехов на местах, работая над восстановлением поставок 16 тыс. потребителей, которые всё ещё остаются без электричества», — говорится в сообщении оператора в Twitter.
#StormMalik— Northern Powergrid (@Northpowergrid) January 30, 2022
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Согласно ожиданиям компании, большей части данных клиентов восстановят подачу электричества сегодня.
Пострадавшим от отсутствия электроэнергии людям предоставляется финансовая поддержка и горячее питание.
17 февраля 2020 года в Финляндии из-за шторма «Айла» около 60 тыс. домохозяйств остались без электричества.