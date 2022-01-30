В Британии около 16 тысяч человек остались без электричества из-за шторма

Примерно 16 тыс. человек остаются без электроэнергии из-за шторма «Малик» на севере Великобритании, сообщает оператор Northern Powergrid.

«Наши команды добиваются значительных успехов на местах, работая над восстановлением поставок 16 тыс. потребителей, которые всё ещё остаются без электричества», — говорится в сообщении оператора в Twitter.

Согласно ожиданиям компании, большей части данных клиентов восстановят подачу электричества сегодня.

Пострадавшим от отсутствия электроэнергии людям предоставляется финансовая поддержка и горячее питание.

17 февраля 2020 года в Финляндии из-за шторма «Айла» около 60 тыс. домохозяйств остались без электричества.