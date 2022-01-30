В ДР Конго более 50 человек приговорили к смерти за убийство сотрудников ООН
Как пишет РИА Новости, из 54 подсудимых один человек приговорён к десяти годам тюрьмы, ещё двое были оправданы.
Отмечается, что приговорённые к смертной казни будут отбывать пожизненное заключение, так как в настоящее время в Конго действует мораторий на смертную казнь.
В 2017 году власти Демократической Республики Конго заявили об обнаружении останков двоих иностранцев, инспекторов ООН, а также их переводчика из числа местных жителей.