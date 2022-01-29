Захарова прокомментировала заявление Кулебы про «сетевую дипломатию» с центром в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы про «сетевую дипломатию» с центром в Киеве.

Как отметила Захарова в своём Telegram, Киев скорее занимается сетевым маркетингом.

«Сетевая — да, только не дипломатия, а маркетинг. Сетевой маркетинг по-киевскирежимному с уставным капиталом в виде национальных интересов, давайте назовём вещи своими именами, раз Кулеба сказал «а». В его основе принципы финансовой пирамиды — получение доходов членами сетевой структуры за счёт постоянных дотаций новых участников», — написала она.

Ранее Кулеба заявил, что на смену «челночной дипломатии» пришла «сетевая дипломатия» с центром в Киеве.

По его словам, Киеву якобы удалось консолидировать «очень высокий уровень международной поддержки Украины».