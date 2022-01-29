Захарова прокомментировала заявление Кулебы про «сетевую дипломатию» с центром в Киеве

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы про «сетевую дипломатию» с центром в Киеве.
Захарова прокомментировала заявление Кулебы про «сетевую дипломатию» с центром в Киеве
  • РИА Новости

Как отметила Захарова в своём Telegram, Киев скорее занимается сетевым маркетингом.

«Сетевая — да, только не дипломатия, а маркетинг. Сетевой маркетинг по-киевскирежимному с уставным капиталом в виде национальных интересов, давайте назовём вещи своими именами, раз Кулеба сказал «а». В его основе принципы финансовой пирамиды — получение доходов членами сетевой структуры за счёт постоянных дотаций новых участников», — написала она.

Ранее Кулеба заявил, что на смену «челночной дипломатии» пришла «сетевая дипломатия» с центром в Киеве.

По его словам, Киеву якобы удалось консолидировать «очень высокий уровень международной поддержки Украины». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить