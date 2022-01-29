Индия доставила в Афганистан три тонны лекарств
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу индийского МИД.
«В рамках нашей постоянной гуманитарной помощи Индия доставила в Афганистан четвертую партию медицинской помощи, включающую три тонны жизненно важных лекарств», — говорится в заявлении.
Отмечается, что Индия уже прислала в Афганистан три партии медицинской помощи, состоящих из 500 тыс. доз вакцины от COVID-19 и основных жизненно необходимых лекарств.
Ранее сообщалось, что Казахстан направил в Афганистан 155 тонн гуманитарной помощи.