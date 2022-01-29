Индия доставила в Афганистан три тонны лекарств

Индия доставила в Афганистан новую партию гуманитарного груза. В Кабул индийской стороной было отправлено три тонны лекарств.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу индийского МИД.

«В рамках нашей постоянной гуманитарной помощи Индия доставила в Афганистан четвертую партию медицинской помощи, включающую три тонны жизненно важных лекарств», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Индия уже прислала в Афганистан три партии медицинской помощи, состоящих из 500 тыс. доз вакцины от COVID-19 и основных жизненно необходимых лекарств.

Ранее сообщалось, что Казахстан направил в Афганистан 155 тонн гуманитарной помощи.