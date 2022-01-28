Сенатор Ковитиди прокомментировала слова Лаврова о незаинтересованности России в войне

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Анастасия Румянцева
Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, в беседе с RT прокомментировала заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что Россия не хочет войны, но и не позволит пренебрегать своими интересами в сфере безопасности.
Сенатор Ковитиди прокомментировала слова Лаврова о незаинтересованности России в войне
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

По словам Ковитиди, Россия «очень дорожит» миром.

«США, безнаказанно навязывающим миру американскую однополярность и привыкшим гулять по миру, прибирая к рукам всё, что им нравится, стоит уяснить, что не стоит принимать доброту и сдержанность русских за слабость», — заявила сенатор.

Она подчеркнула, что «рисков для безопасности России мы никогда не допустим».

Ранее Лавров заявил, что Россия не хочет войны, но и не позволит пренебрегать своими интересами в сфере безопасности.

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