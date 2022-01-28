Псаки отреагировала на отказ Германии поставлять оружие Украине

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отреагировала на отказ Германии санкционировать поставки оружия немецкого производства Украине.

«Мы считаем, что единство не означает идентичности», — приводит её слова РИА Новости.

Псаки заявила, что у разных государств есть разные возможности и юридические полномочия.

При этом она подчеркнула важность единой позиции против «воинственной риторики, наращивания сил», а также якобы возможности «вторжения» России на Украину.

Отмечается, что, по информации СМИ, ФРГ не разрешила балтийским странам передавать Украине вооружение немецкого производства.

Ранее в Минобороны ФРГ заявили о неизменности позиции Германии по поставкам оружия Украине.