Псаки отреагировала на отказ Германии поставлять оружие Украине

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отреагировала на отказ Германии санкционировать поставки оружия немецкого производства Украине.
Псаки отреагировала на отказ Германии поставлять оружие Украине
  • AP
  • © Andrew Harnik

«Мы считаем, что единство не означает идентичности», — приводит её слова РИА Новости.

Псаки заявила, что у разных государств есть разные возможности и юридические полномочия.

При этом она подчеркнула важность единой позиции против «воинственной риторики, наращивания сил», а также якобы возможности «вторжения» России на Украину.

Отмечается, что, по информации СМИ, ФРГ не разрешила балтийским странам передавать Украине вооружение немецкого производства.

Ранее в Минобороны ФРГ заявили о неизменности позиции Германии по поставкам оружия Украине.

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