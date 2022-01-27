Лавров 3 февраля посетит Китай с официальным визитом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 февраля посетит Китай, где обсудит с главой МИД КНР Ван И подготовку к саммиту лидеров двух стран. Об этом сообщил заместитель директора информации и печати российского внешнеполитического ведомства Алексей Зайцев.

«3 февраля состоится визит министра (Сергея Лаврова. — RT) в Китайскую Народную Республику», — сказал Зайцев.

В ходе переговоров в Пекине главы внешнеполитических ведомств двух стран проведут обсуждение актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на подготовку олимпийского саммита лидеров России и Китая.

Ранее сообщалось, что Кремль готовится к полноформатным переговорам с Китаем относительно участия президента России Владимир Путина в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.

Церемония открытия Олимпийских игр состоится 4 февраля 2022 года. Соревнования завершатся 21 февраля.