Лавров 3 февраля посетит Китай с официальным визитом
- AP
«3 февраля состоится визит министра (Сергея Лаврова. — RT) в Китайскую Народную Республику», — сказал Зайцев.
В ходе переговоров в Пекине главы внешнеполитических ведомств двух стран проведут обсуждение актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на подготовку олимпийского саммита лидеров России и Китая.
Ранее сообщалось, что Кремль готовится к полноформатным переговорам с Китаем относительно участия президента России Владимир Путина в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.
Церемония открытия Олимпийских игр состоится 4 февраля 2022 года. Соревнования завершатся 21 февраля.