Зампредседателя СБ Медведев: США просят Россию о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

США активно просят Россию о сотрудничестве в сфере кибербезопасности и делятся определённой информацией сами, заявил зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.

«Здесь активно просят о сотрудничестве, делятся определённой информацией, потому что без этого никак... Мне кажется, что это действительно хороший пример, тем более что реальные угрозы от этого ведь очень большие, они касаются огромного количества людей», — цитирует Медведева РИА Новости.

Он уточнил, что речь идёт о хищении финансовой информации и данных, связанных с кредитными картами. По словам зампредседателя СБ России, если страны не будут делиться между собой подобного рода информацией и не будут проводить совместные операции, пострадают граждане всех государств.

Ранее помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан отметил снижение числа кибератак в США на фоне учащения контактов с Россией.