Глава Минобороны Канады в ближайшее время посетит Украину

Глава канадского Минобороны Анита Ананд в ближайшие дни посетит Латвию и Украину, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Наша сохраняющаяся приверженность операции «Объединение» гарантирует поддержку со стороны Вооружённых сил Канады армии Украины... Министр Ананд в ближайшие дни посетит с визитом Латвию и Украину», — цитирует канадского премьера РИА Новости.

По его словам, в рамках поддержки власти страны в ближайшее время увеличат число канадских военнослужащих на Украине и направят туда ещё 60 человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Канада выделит его стране $120 млн в качестве помощи.