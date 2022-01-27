Глава Минобороны Канады в ближайшее время посетит Украину

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Глава канадского Минобороны Анита Ананд в ближайшие дни посетит Латвию и Украину, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Глава Минобороны Канады в ближайшее время посетит Украину
  • globallookpress.com
  • © Andrew Vaughan/Keystone Press Agency

«Наша сохраняющаяся приверженность операции «Объединение» гарантирует поддержку со стороны Вооружённых сил Канады армии Украины... Министр Ананд в ближайшие дни посетит с визитом Латвию и Украину», — цитирует канадского премьера РИА Новости.

По его словам, в рамках поддержки власти страны в ближайшее время увеличат число канадских военнослужащих на Украине и направят туда ещё 60 человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Канада выделит его стране $120 млн в качестве помощи.

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