Глава Минобороны Канады в ближайшее время посетит Украину
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- © Andrew Vaughan/Keystone Press Agency
«Наша сохраняющаяся приверженность операции «Объединение» гарантирует поддержку со стороны Вооружённых сил Канады армии Украины... Министр Ананд в ближайшие дни посетит с визитом Латвию и Украину», — цитирует канадского премьера РИА Новости.
По его словам, в рамках поддержки власти страны в ближайшее время увеличат число канадских военнослужащих на Украине и направят туда ещё 60 человек.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Канада выделит его стране $120 млн в качестве помощи.