В Пентагоне заявили о возможностях дипломатии в ситуации вокруг Украины

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне считают, что возможности для дипломатического пути решения ситуации вокруг Украины ещё не исчерпаны.

Об этом он заявил в эфире Fox News.

«На данный момент мы по-прежнему считаем, что время и возможности для дипломатии ещё сохраняются», — приводит РИА Новости слова Кирби.

Также он заявил об отсутствии причин, по которым «ситуация должна перерасти в военный конфликт или обернуться суровыми экономическими последствиями».

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил решение Североатлантического альянса письменно ответить на предложения России по безопасности тем, что альянс серьёзно намерен достичь прогресса в переговорах с Москвой.