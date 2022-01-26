В Пентагоне заявили о возможностях дипломатии в ситуации вокруг Украины

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Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне считают, что возможности для дипломатического пути решения ситуации вокруг Украины ещё не исчерпаны.
В Пентагоне заявили о возможностях дипломатии в ситуации вокруг Украины
  • AFP
  • © TIM SLOAN

Об этом он заявил в эфире Fox News.

«На данный момент мы по-прежнему считаем, что время и возможности для дипломатии ещё сохраняются», — приводит РИА Новости слова Кирби.

Также он заявил об отсутствии причин, по которым «ситуация должна перерасти в военный конфликт или обернуться суровыми экономическими последствиями».

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил решение Североатлантического альянса письменно ответить на предложения России по безопасности тем, что альянс серьёзно намерен достичь прогресса в переговорах с Москвой.

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