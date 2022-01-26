Глава Евросовета Мишель заявил о нежелании вводить жёсткие санкции против России
- AP
«Мы хотим двигаться по пути дипломатии», — приводит РИА Новости заявление Мишеля.
Он также подчеркнул, что в случае возникновения военной агрессии и безуспешности дипломатических методов грядут «серьёзные последствия».
Глава Евросовета пояснил, что «ЕС не хочет вводить жёсткие санкции».
Ранее стало известно, что Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода.
В конце декабря Мишель заявил, что лидеры Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе единогласно согласовали продление экономических санкций против России.