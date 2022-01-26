Глава Евросовета Мишель заявил о нежелании вводить жёсткие санкции против России

Глава Евросовета Шарль Мишель объяснил, что Евросоюз предпочитает разрешить сложившуюся ситуацию между Россией и Украиной дипломатическим путём, без ввода жёстких ограничений.

«Мы хотим двигаться по пути дипломатии», — приводит РИА Новости заявление Мишеля.

Он также подчеркнул, что в случае возникновения военной агрессии и безуспешности дипломатических методов грядут «серьёзные последствия».

Глава Евросовета пояснил, что «ЕС не хочет вводить жёсткие санкции».

Ранее стало известно, что Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода.

В конце декабря Мишель заявил, что лидеры Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе единогласно согласовали продление экономических санкций против России.