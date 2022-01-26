Госсекретарь США заявил о «позитивных вещах» в ответе по гарантиям безопасности 

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в предоставленном Москве американском ответе на предложения по гарантиям безопасности есть «очень позитивные вещи», над которыми стороны могли бы работать.
Госсекретарь США заявил о «позитивных вещах» в ответе по гарантиям безопасности 
  • AP

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

«Там содержатся очень позитивные вещи, над которыми нужно работать», — приводит его слова РИА Новости.

Он уточнил, что в ответе указаны основные области, от которых Вашингтон не откажется. При этом также обозначены области, в которых возможна совместная работа по укреплению безопасности.

Блинкен добавил, что речь идёт о наступательных ракетных системах на Украине, вопросе военных учений, потенциальных мер по контролю над вооружениями, снижению рисков.

«Все эти вещи отражают общую обеспокоенность, включая обеспокоенность, о которой говорила Россия», — сказал госсекретарь США.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден лично вносил правки и утвердил окончательный ответ на предложения России по гарантиям безопасности. 

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