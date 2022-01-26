Песков прокомментировал сообщения о просьбе к бизнесу Италии касательно встречи с Путиным

Короткая ссылка
Газетные сообщения о якобы рекомендациях итальянских властей своим бизнесменам не встречаться с президентом России Владимиром Путиным недорого стоят, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал сообщения о просьбе к бизнесу Италии касательно встречи с Путиным
  • Legion-Media

«Газетные сообщения недорого стоят в наше время. Мы с вами не слышали никаких официальных заявлений от правительства Италии на этот счёт», — сказал Песков, комментируя сообщения итальянской газеты о рекомендациях не встречаться с Путиным.

Он добавил, что три человека не смогут присутствовать на встрече.

«Остальные все на месте, очень представительный состав. Встреча будет по расписанию», — заявил Песков.

По его словам, 16 человек будут принимать в ней участие.

Ранее газета La Repubblica со ссылкой на источники сообщила, что правительство Италии попросило Торговую палату отменить запланированную на 26 января видеоконференцию руководителей ведущих итальянских компаний и президента России Владимира Путина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить