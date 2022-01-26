Песков прокомментировал сообщения о просьбе к бизнесу Италии касательно встречи с Путиным

Газетные сообщения о якобы рекомендациях итальянских властей своим бизнесменам не встречаться с президентом России Владимиром Путиным недорого стоят, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Газетные сообщения недорого стоят в наше время. Мы с вами не слышали никаких официальных заявлений от правительства Италии на этот счёт», — сказал Песков, комментируя сообщения итальянской газеты о рекомендациях не встречаться с Путиным.

Он добавил, что три человека не смогут присутствовать на встрече.

«Остальные все на месте, очень представительный состав. Встреча будет по расписанию», — заявил Песков.

По его словам, 16 человек будут принимать в ней участие.

Ранее газета La Repubblica со ссылкой на источники сообщила, что правительство Италии попросило Торговую палату отменить запланированную на 26 января видеоконференцию руководителей ведущих итальянских компаний и президента России Владимира Путина.