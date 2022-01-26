Постпредство России при ООН: США саботируют разработку конвенции о киберпреступности
«Лицемерным выглядит упоминания в списке «заслуг» американских коллег Спецкомитета по киберпреступности. США с самого начала выступали против создания этого комитета, всячески пытались сорвать принятие по инициативе России резолюции об его учреждении и до сих пор под разными предлогами саботируют разработку универсальной конвенции по противодействию использованию ИКТ в преступных целях», — говорится в заявлении ведомства.
В постпредстве также напомнили, что именно Россия в 1998 году внесла на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН инициативу регламентации поведения государств в киберсфере.
«Мягко говоря, далеки от реальности утверждения Постпредства США, что оно якобы помогало в 2021 году продвигать «созданные по инициативе США» рамки ответственного поведения государств в киберпространстве», — отмечается в тексте заявления.
Ранее помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан отметил снижение числа кибератак в США на фоне учащения контактов с Россией.