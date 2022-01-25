Китай восстановит рейсы в Среднюю Азию и создаст «экспресс-коридоры»

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что китайские власти планируют постепенно восстановить авиарейсы в страны Средней Азии и создавать специальные «экспресс-коридоры» для трансграничного перемещения пассажиропотоков.

Об этом он сообщил в ходе саммита лидеров Китая и стран Средней Азии, который состоялся онлайн.

«На фоне продолжающейся пандемии мы будем постепенно восстанавливать пассажирские рейсы, формировать «экспресс-коридоры» для передвижения людей, оптимизировать работу «зелёных каналов» для грузопотоков», — сказал председатель КНР.

Также он отметил, что Пекин готов содействовать развитию железнодорожного проекта «Китай — Киргизия — Узбекистан».

Ранее Си Цзиньпин выступил на онлайн-заседании ВЭФ.