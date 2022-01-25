Архитектурное бюро из Вены продолжит работу в Крыму, несмотря на «угрозы посла Украины»

Австрийское архитектурное бюро Coop Himmelb(l)au продолжит строительство оперного театра в Крыму, несмотря на санкции Украины и прямые угрозы украинского посла в Австрии «разрушить существование бюро».

Об этом заявил ТАСС директор архитектурного бюро Вольф Д. Прикс, комментируя решение Киева ввести санкции против компании из Вены и шести её сотрудников, которые являются гражданами Австрии.

«Санкции не окажут влияние на нашу деятельность в России. Я ведь не работаю на Украине. Они ввели санкции и говорят нам, что нам нельзя строить оперу в Крыму, но с юридической точки зрения это неверно, поскольку санкционный механизм ЕС не затрагивает культурные объекты», — сказал он.

Как напоминает агентство, 22 января президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях против Coop Himmelb(l)au и шести его сотрудников, включая руководителя Вольфа Д. Прикса, за участие в строительстве оперного театра в Севастополе.

МИД Австрии принял к сведению одностороннее решение украинских властей.