Архитектурное бюро из Вены продолжит работу в Крыму, несмотря на «угрозы посла Украины»

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Австрийское архитектурное бюро Coop Himmelb(l)au продолжит строительство оперного театра в Крыму, несмотря на санкции Украины и прямые угрозы украинского посла в Австрии «разрушить существование бюро».
Архитектурное бюро из Вены продолжит работу в Крыму, несмотря на «угрозы посла Украины»
  • AP

Об этом заявил ТАСС директор архитектурного бюро Вольф Д. Прикс, комментируя решение Киева ввести санкции против компании из Вены и шести её сотрудников, которые являются гражданами Австрии.

«Санкции не окажут влияние на нашу деятельность в России. Я ведь не работаю на Украине. Они ввели санкции и говорят нам, что нам нельзя строить оперу в Крыму, но с юридической точки зрения это неверно, поскольку санкционный механизм ЕС не затрагивает культурные объекты», — сказал он.

Как напоминает агентство, 22 января президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях против Coop Himmelb(l)au и шести его сотрудников, включая руководителя Вольфа Д. Прикса, за участие в строительстве оперного театра в Севастополе.

МИД Австрии принял к сведению одностороннее решение украинских властей.

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