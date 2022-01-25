Путин и президент Кубы не обсуждали размещение военных баз
- AP
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отрицательно ответил на вопрос, обсуждали ли президенты двух стран размещение на Кубе военных баз и усиление военно-технического сотрудничества.
Песков отметил, что синхронизация позиций по международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес, чрезвычайно важна.
«Именно об этом вчера говорили руководители двух стран», — сказал Песков.
24 января пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и президент Кубы обсудили координацию действий по стратегическому партнёрству.