Истребитель F-35 ВВС США упал в Южно-Китайское море
- AFP
- © GEORGE FREY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
«Инцидент с F-35С Lightning II... произошёл при посадке на палубе, когда Carl Vinson проводил плановые полёты в Южно-Китайском море 24 января 2022 года», — приводит РИА Новости сообщение.
Как уточняется, пилот благополучно катапультировался и был спасён военным вертолётом.
В результате происшествия также пострадали семь моряков, трое из них эвакуированы в госпиталь на Филиппинах.
В ноябре 2021 года истребитель F-35 с британского авианосца Queen Elizabeth упал в Средиземное море, пилот катапультировался.