Истребитель F-35 ВВС США упал в Южно-Китайское море

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RT
Истребитель США F-35 упал в Южно-Китайское море при попытке приземлиться на авианосец ВМС, пилот катапультировался. Об этом сообщили в пресс-службе американского Тихоокеанского флота.
Истребитель F-35 ВВС США упал в Южно-Китайское море
  • AFP
  • © GEORGE FREY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Инцидент с F-35С Lightning II... произошёл при посадке на палубе, когда Carl Vinson проводил плановые полёты в Южно-Китайском море 24 января 2022 года», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, пилот благополучно катапультировался и был спасён военным вертолётом.

В результате происшествия также пострадали семь моряков, трое из них эвакуированы в госпиталь на Филиппинах.

В ноябре 2021 года истребитель F-35 с британского авианосца Queen Elizabeth упал в Средиземное море, пилот катапультировался.

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