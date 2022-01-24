Профессор Ислам назвал встречающийся у 73% пациентов симптом «омикрона»

Официальный представитель Главного управления здравоохранения страны профессор Назмул Ислам рассказал, что у 73% пациентов с омикрон-вариантом коронавируса в Бангладеш был насморк. Об этом пишет местная интернет-газета bdnews24.

«Мы должны обратить внимание на эти симптомы, поскольку они похожи на симптомы сезонного гриппа», — приводит издание заявление профессора.

По его наблюдениям, у 68% пациентов наблюдались головные боли, 64% заболевших рассказали о чувстве усталости, 60% испытывали боли в горле, 44% кашляли.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».