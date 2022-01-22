В Турции арестовали журналистку за оскорбление в адрес Эрдогана

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Журналистку Седеф Кабаш арестовали за оскорбительную речь в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в прямом эфире.
В Турции арестовали журналистку за оскорбление в адрес Эрдогана
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«Суд вынес решение об аресте Седеф Кабаш», — говорится в сообщении CNN Türk.

По данным РИА Новости, журналистка в прямом эфире привела оскорбительную поговорку про скот во дворце в контексте политики Эрдогана.

Оскорбление президента Турции уголовно наказуемо.

Ранее немецкий сатирик Ян Бёмерманн в телеэфире прочитал стихотворение, которое оскорбило Эрдогана. После этого Анкара направила в Берлин ноту с требованием начать уголовное преследование телеведущего.

Ещё один инцидент был связан с голландской журналисткой Эбру Умар — она была арестована турецкой полицией в курортном городе Кушадасы. Она сообщила, что причиной задержания стали твиты критического содержания в адрес турецкого президента.

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