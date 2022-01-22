Глава Минздрава Турции рассказал о сложной ситуации с коронавирусом в Стамбуле
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Об этом он написал в своём Twitter.
«В последние недели почти половина ежедневного числа случаев выявляется в Стамбуле. Стамбул — это город, где болезнь может легко распространяться из-за его условий, и меры должны приниматься с большой серьёзностью. Давайте следовать правилам по ношению маски, дистанцирования и вакцинации», — сообщил он.
По данным, приведённым министром, за сутки в Турции коронавирус выявили у 72 856 человек, а его жертвами стали 184 пациента.
Ранее Коджа заявил, что штамм коронавируса «омикрон» стал доминирующим в стране.