Глава Минздрава Турции рассказал о сложной ситуации с коронавирусом в Стамбуле

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Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что почти половина всех случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в стране приходится на Стамбул.
Глава Минздрава Турции рассказал о сложной ситуации с коронавирусом в Стамбуле
  • ©Erhan Demirtas/NurPhoto
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в своём Twitter.

«В последние недели почти половина ежедневного числа случаев выявляется ​​в Стамбуле. Стамбул — это город, где болезнь может легко распространяться из-за его условий, и меры должны приниматься с большой серьёзностью. Давайте следовать правилам по ношению маски, дистанцирования и вакцинации», — сообщил он.

По данным, приведённым министром, за сутки в Турции коронавирус выявили у 72 856 человек, а его жертвами стали 184 пациента.

Ранее Коджа заявил, что штамм коронавируса «омикрон» стал доминирующим в стране.

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